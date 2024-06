HRSM recebe visita de membros dos órgãos de controle social e usuários do Conselho de Saúde

Nesta quarta-feira (26), a superintendência do Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) recebeu a visita técnica de membros dos órgãos de controle social, da sociedade civil e do segmento de usuários do Conselho de Saúde do Gama. O convite partiu do diretor-presidente do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF), Juracy Cavalcante Lacerda Júnior.

“Queremos mostrar nossos dados, nossa prestação de contas, nossos avanços à população e também dialogar por melhorias para as unidades conforme as particularidades de cada região. Estamos empenhados em trazer melhorias para a saúde do Distrito Federal. O olhar do usuário é importante para entender a nossa realidade. Estaremos sempre à disposição deles”, afirma Cavalcante. Segundo o diretor-presidente, essas visitas contribuem para motivar cada vez mais os colaboradores.

Eles visitaram os prontos-socorros adulto e infantil, a radiologia e o centro obstétrico do HRSM, além de conversar com as chefias de cada setor para entender os fluxos de atendimento e as principais demandas de cada setor.

“Nossas portas estão abertas para os órgãos de fiscalização e controle social. Trabalhamos com transparência e sempre prezando pelo atendimento de excelência para os nossos pacientes”, explica a superintendente do HRSM, Eliane Abreu.

Para Maria Antônia Magalhães, diretora nacional da Mulher do Sindicato dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, é necessário conhecer de perto a realidade das unidades para haver um debate maior e a apresentação de sugestões de melhorias a serem adotadas.

*Com informações do IgesDF

Agência Brasília