Hran busca se tornar apta para realizar transplantes de pele

Após 15 cirurgias bem sucedidas, unidade vai ganhar credenciamento do Ministério da Saúde

O Hospital Regional da Asa Norte (Hran) se prepara para ser credenciada pelo Ministério da Saúde como apta a realizar cirurgias de transplante de pele. Para isso, o centro hospitalar será o primeiro do DF a solicitar material dos bancos de pele para cirurgias.

O centro já conta com equipe qualificada para os procedimentos necessários. Nos últimos três anos, foram 15 cirurgias desse tipo, incluindo o caso de uma criança de três anos que teve 40% do corpo queimado em um acidente doméstico com álcool. “O processo se tornará mais rápido, porque hoje precisamos fazer tudo intermediado pelo Ministério da Saúde”, informa o médico Ricardo de Lauro, chefe da unidade de queimados do Hran.

“Um dos grandes desafios de uma unidade de queimados é diminuir a morbidade e a mortalidade dos pacientes com mais de 30% da superfície corporal atingida por queimaduras graves, situação em que há escassez de pele do próprio indivíduo”, explica o cirurgião plástico Fernando Pontes Andrade, responsável técnico da equipe de transplante. O procedimento é indicado para casos de traumatismos.

Utilizar a pele humana, obtida de um doador falecido, na mesma ocasião da retirada de órgãos e de outros tecidos, como córnea, fígado, coração, pulmão e rins, é uma técnica que apresenta resultados melhores que outras opções, como o uso de tecidos de animais ou curativos tecnológicos.

“A pele é um dos maiores sistemas do nosso corpo e cumpre funções essenciais para nosso organismo, protegendo-nos contra todo tipo de infecção, perdas de água e sais, e participa da regulação da nossa temperatura, permitindo a homeostase, que é a capacidade de manter o organismo em estabilidade, além de ser por meio dela que percebemos o mundo através do tato”, completa Ricardo de Lauro.

O Hran não será ainda uma unidade credenciada para fazer a retirada do tecido de doadores, nem terá um banco de pele. Em caso de necessidade, a equipe do DF deve especificar a quantidade de pele que necessita e o tecido será transportado por via aérea, em aeronaves comerciais ou da Força Aérea Brasileira. No caso da criança de três anos operada em 2021, foi preciso 1,7 mil cm² de pele para o transplante.

O superintendente da Região Central de Saúde, Pedro Zancarano, informou que foram realizadas adequações físicas na unidade de queimados do Hran e treinamentos para os servidores. Agora, a equipe é instruída sobre os procedimentos adequados para solicitações aos quatro bancos de pele no Brasil, localizados em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Curitiba. “O Hran é referência na região Centro-Oeste. Com a otimização do tratamento de queimados, haverá um maior giro de leitos”, afirma.

Com informações da Agência Brasília