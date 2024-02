Hospital Regional de Santa Maria debate dengue e covid-19

Superintendência da unidade reuniu-se com o Conselho Regional de Saúde de Santa Maria e a Superintendência de Saúde da Região Sul para analisar as ações que têm sido tomadas na região

A Superintendência do Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) reuniu-se, nesta quarta-feira (21), com membros do Conselho Regional de Saúde de Santa Maria e da Superintendência de Saúde da Região Sul para analisar e discutir as ações que têm sido tomadas na região.

Os principais temas abordados foram fluxo de atendimento para pacientes com dengue, a testagem e número de casos de covid-19 e as obras que têm sido realizadas nas unidades básicas de saúde (UBSs) do Gama e de Santa Maria.

“Esta é uma reunião mensal que estabelece o vínculo dos órgãos de controle social com o Hospital Regional de Santa Maria. Estamos de portas abertas para recebê-los e esse diálogo nos possibilita transparência na tomada de decisões”, explicou a superintendente do HRSM, Eliane Abreu.

Na ocasião, foi avaliado o painel de monitoramento da dengue. Somente no mês de fevereiro, o HRSM já fez 1.222 atendimentos voltados para a doença, sendo que desse total, 771 foram de crianças, o que acende um alerta. “A criança é mais frágil e demanda, geralmente, um dia de internação para se hidratar e poder ser liberada para continuar o tratamento em casa, sendo orientados os pais a voltarem para a avaliação posterior”, destacou.

Com relação à covid-19, o superintendente da Região Sul, Willy Pereira, alertou que os números de casos têm aumentado e o ideal é recomendar aos profissionais maior atenção com o vírus para evitar a contaminação.

Segundo a presidente substituta do Conselho de Saúde de Santa Maria, Rosângela Batista, a reunião com os superintendentes de saúde ocorre mensalmente a fim de saber quais são as medidas que estão sendo tomadas para melhor atender quem precisa e busca o serviço.

