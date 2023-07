DF registra 108 ocorrências com pipas presas na rede elétrica nos seis primeiros meses de 2023

Durante o período de férias escolares, Neoenergia alerta sobre riscos e cuidados com a segurança durante a brincadeira

No meio das férias escolares, as crianças e os adolescentes têm mais tempo livre dentro e fora de casa. E para que esse período siga tranquilo e com boas recordações, a Neoenergia reforça alguns cuidados com a rede elétrica e com equipamentos eletrônicos. Aparentemente inofensivas, as pipas podem trazer riscos se a brincadeira acontecer em locais inadequados, principalmente, próximo às redes elétricas. Nos seis primeiros meses de 2023, a distribuidora registrou 108 ocorrências no Distrito Federal motivadas pelo brinquedo. No mesmo período do ano passado, foram 112. Já em 2021, esse número era de 92.

O perigo de empinar pipa em lugares indevidos se dá quando a linha enrosca em postes, transformadores e nos cabos elétricos, podendo provocar curtos-circuitos e causar a interrupção do fornecimento de energia. A brincadeira deve acontecer sempre em lugares abertos e sem rede elétrica por perto, como parques, praças, campos de futebol e áreas afastadas dos centros urbanos.

“Jamais tente retirar uma pipa presa na rede elétrica. E nunca devem ser utilizadas as linhas chilenas ou com cerol, que podem danificar os fios, além de oferecer riscos à população, principalmente os motociclistas”, alerta Rosy Menezes, gerente de Saúde e Segurança da Neoenergia Brasília.

A concessionária adverte ainda que, em caso de pipas presas em postes ou na fiação, as pessoas jamais devem tentar retirá-las. Apenas profissionais da distribuidora estão devidamente autorizados e capacitados para se aproximar da rede elétrica. A empresa também destaca que é proibido entrar em subestações de energia. O acesso a esses locais é restrito e extremamente perigoso.

Dicas para previnir acidentes com pipas

Nunca use fios metálicos nem papel laminado para confeccionar a pipa, eles são condutores de energia e podem causar choques fatais;

Se a pipa ficar presa nos fios elétricos, nunca tente retirá-las;

Não use cerol ou linha chilena. Além do risco de ferir ou mesmo matar, esses materiais costumam cortar os fios;

Não jogue objetos na rede de energia elétrica, como arames, correntes e cabos de aço, além de causar interrupções no fornecimento, há grande risco de provocar acidentes;

Não solte pipas em dias de chuva ou vento muito forte. Em caso de relâmpagos, recolha a pipa imediatamente;

Atenção com motos e bicicletas. A linha pode ser perigosa para quem dirige estes veículos.