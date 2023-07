GDF oficializa hip hop como patrimônio cultural imaterial do DF

De autoria do deputado distrital Max Maciel (PSol), o PL nº 97/2023 também prevê a criação da Semana Distrital do Hip Hop

O governador Ibaneis Rocha sancionou, nesta quinta-feira (6), o projeto de lei nº 97/2023, que declara o hip hop como patrimônio cultural imaterial do Distrito Federal. O PL é de autoria do deputado distrital Max Maciel (PSol).

Além da oficialização, o PL também institui a criação da Semana Distrital do Hip Hop, onde serão realizadas atividades relacionadas ao movimento, preferencialmente na segunda semana do mês de novembro, em convergência com o Dia Mundial do Hip Hop celebrado no dia 12 de novembro.

O projeto também prevê que as escolas de rede pública de ensino e as unidades de internação de menores infratores realizem atividades relacionadas ao movimento, como como oficinas, debates e aulas temáticas.

“O hip hop tem que estar inserido como um dos processos culturais do território e dialogar com uma parcela da juventude. Estamos muito orgulhosos de poder contribuir para a valorização dessa manifestação cultural dos nossos e que salva tantas vidas na quebrada”, conta Max Maciel, autor do projeto de lei.