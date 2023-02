Vem aí o maior bloco de Carnaval de rua de Águas Claras

O Bloco da Toca vai agitar a região nos dias 18, 19 e 20

O Bloco da Toca realiza a sua terceira edição em Águas Claras e promete novamente entrar para história como o maior bloco do carnaval de rua da cidade.

Pensada e realizada por quem mora e conhece bem Águas Claras, o Bloco da Toca vai deixar registrado para todo o Distrito Federal que, a partir das 16 horas dos dias 18, 19 e 20 de fevereiro, toda a energia eletrizante do Carnaval estará presente no Bloco da Toca o não vai deixar ninguém ficar parado.

Esse ano, o bloco vai sair em um novo local, mais amplo, com 1,7 mil m², e não muito próximo às áreas residenciais, na Avenida Boulevard Norte (esquina com a Avenida Parque) uma área cercada de muito verde. E é nesse novo local que irão passar bandas e grupos que vêm agitando os Carnavais candangos e prometem botar todas e todos para dançar. Além dos shows, o espaço vai contar com uma praça de alimentação.

Outra novidade para esse ano é que a organização vai oferecer mais um dia de festa, totalizando 3 dias de folia e mais de 10 atrações entre bandas e DJs. Dentre as atrações escolhidas temos três artistas de Águas Claras, como forma de valorizar os expoentes locais, destacam os organizadores. Além disso, o espaço contará com um número maior de seguranças e brigadistas para que toda a população se divirta com segurança e tranquilidade. Tudo de graça! Nos três dias, a festa começa às 16h e segue até às 00h.

“Tudo começou com uma roda de samba na Rua 31 Sul, no ano de 2017, quando ganhou a simpatia dos moradores da região. Em 2020, “geral compareceu e foi assim, no boca a boca, que nasceu o maior bloco de carnaval de rua de Águas Claras com a presença de mais de 5 mil pessoas, compartilhando alegria e diversão”, recordam Alyson Soares e Paulo Souza, idealizadores e produtores do bloco.

Serviço

Bloco da Toca

Local: Rua do Lazer, Avenida Boulevard Norte esquina com a Avenida Parque (próximo à rua 31 sul)

Dias e horário: sábado, domingo e segunda, dias 18, 19 e 20 de fevereiro, das 16h às 23h

Entrada gratuita

Lema: Respeite as minas, as monas, as manas, qualquer tipo de discriminação não será tolerada.

Informações: @blocodatoca e @ts3produtora, no Instagram

Programação:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sábado, 18 de fevereiro

DJ Pedro

Mateus Barjud @mateubarjud

Thiago Kallazans @thiagokallazans

Vitor Madu @ovitormadu

Gutinho Hit @gutinhohit

Domingo, 19 de fevereiro

DJ Pedro

Mateus Barjud @mateubarjud

Banda Circulô @bandacirculo

DJ Pepe @pepeolv

Amaral 2K @amaral2ka

Mateus Barjud @mateubarjud

Segunda, 20 de fevereiro

DJ Pedro

Mateus Barjud @mateubarjud

Ed Bittencourt @oedbittencourt

Dj Nika @djnyka

Gutinho Hit @gutinhohit

Pepe e Caio Hot @moodzmusic