Hospital de Base implementa novo cardápio

O Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) implementou um novo cardápio com refeições diversificadas para os pacientes. A mudança foi realizada em parceria com a WB Nutri, empresa responsável por fornecer as refeições para os hospitais públicos do Distrito Federal, e incluiu pratos diferentes, como churrasco de forno, molho oriental, sagu e outros.

“O cardápio oferece opções mais atrativas e nutritivas aos pacientes, contribuindo para a melhora de seu estado de saúde. Além disso, a iniciativa também visa proporcionar uma experiência gastronômica mais agradável aos funcionários do hospital, que muitas vezes têm uma rotina intensa e estressante”, explica o CEO da WB Nutri, Waldenes Barbosa.

Por mês, os hospitais públicos do DF consomem cerca de 40 toneladas de proteína.

“As proteínas interferem na estrutura, manutenção e fortalecimento dos órgãos, ossos, dentes, cabelos, unhas e pele. São importantes na atividade das enzimas e hormônios metabólicos, além de serem veículos de transporte de nutrientes, como triglicerídeos, colesterol, oxigênio, os quais regulam a expressão gênica e ainda desempenham papel fundamental no sistema imunológico por meio dos anticorpos”, ressaltou a nutricionista da WB Nutri, Eliane Pinho dos Reis.

A empresa desenvolveu o novo cardápio considerando as necessidades específicas dos pacientes internados. A equipe de nutricionistas trabalhou em conjunto com profissionais de saúde do Hospital de Base para garantir que as refeições oferecidas sejam balanceadas e adequadas para cada caso.

“Todas as refeições passam por nossa inspeção. Trabalhamos para oferecer o melhor, e sem perder o sabor e a palatabilidade. Nada de comida sem gosto”, disse a nutricionista. De acordo com ela, a mudança no cardápio foi bem recebida pelos pacientes e funcionários do hospital, que elogiaram a variedade e a qualidade. Os pratos mais diversificados têm despertado maior interesse e apetite, isso contribui para a recuperação mais rápida dos pacientes.