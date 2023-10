MPDFT vai recorrer de pena de tentativa de feminicídio

A mulher correu para a rua, mas o réu a alcançou e a esfaqueou, em frente a uma igreja. Os filhos do casal presenciaram o crime

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) decidiu recorrer pela pena de um homem que, após receber uma pena de oito anos de reclusão por tentativa de feminicídio, teve sua prisão preventiva revogada pela mesma sentença.

O julgamento de Sidnei Moreira Rodrigues pelo Tribunal do Júri de Brazlândia ocorreu nesta terça-feira (10). O MPDFT irá recorrer tanto por sua pena aplicada, quanto por sua soltura.

Segundo o Ministério Público, a tentativa de crime ocorreu em abril de 2022, quando Sidnei, bêbado, discutiu com a então companheira e, ao acusar a mulher de traição, a agrediu com murros e puxões de cabelo.

A vítima chegou a tentar fugir, mas foi impedida. Ouvindo os gritos, a sogra da mulher bateu na porta do quarto em que eles estavam, fazendo com que o condenado parasse as agressões.

Foi então que Sidnei saiu do quarto e foi até a cozinha, onde pegou uma faca e ameaçou a vítima de morte. A mulher correu para a rua, mas o réu a alcançou e lhe desferiu diversas facadas, em frente a uma igreja. Os filhos do casal presenciaram o crime.

Terceiros intervieram e tiraram a faca da mão do homem, que fugiu, mas logo foi localizado e preso em flagrante.

Os jurados acolheram as três qualificadoras apontadas pela Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri de Brazlândia: crime praticado por motivo torpe, pois o homem agiu impelido por sentimentos de possessividade; emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, já que Sidnei estava com uma faca e a mulher desarmada; e feminicídio.