Deputado Agaciel Maia trabalhou para destinar recursos ao HCB, que agora conta com mais um bloco e 202 novos leitos

O Hospital da Criança de Brasília segue sendo referência no tratamento contra o câncer. Recentemente, a unidade foi ampliada e ganhou mais um bloco. A extensão foi possível graças à transferência de recursos promovida pela Câmara Legislativa (CLDF).

Maia foi o relator do projeto que concedeu ao GDF o direito de ampliar o hospital. O deputado transferiu recursos que seriam utilizados para os jogos da Universidade de Verão para a extensão.

Com o montante, o HCB ganhou um bloco (o Bloco B), com 240 novos leitos (sendo 32 de UTI) e salas individuais para transplante. “Sinto muito orgulho de ser considerado um padrinho deste hospital”, afirma Agaciel Maia.

O deputado conta que encontrou resistência para promover a ampliação. “As pessoas, inclusive o corpo dirigente do hospital, estava esmorecido, chegaram a dizer: ‘Agaciel, nós vamos fechar, não aguentamos isso. Estamos querendo fazer o bem aqui, mas as pessoas não estão entendendo’. Eu animei, eu enfrentei”, conta Maia.

Antes, o parlamentar já havia transferido mais de R$ 4 milhões em emendas. Com R$ 1 milhão, o HCB comprou o primeiro neuronavegador do DF. O equipamento dá mais segurança em cirurgias cerebrais e pode ser utilizado em crianças com menos de 2 anos. O restante do dinheiro será usado para compra de outros equipamentos que devem modernizar o hospital.

“Quando você vê um pai dar um testemunho de que achava que aquele filho que tem um câncer iria morrer, e um ano depois de tratamento sai com ele curado, aí vale a pena você dizer: ‘Eu entrei na vida pública e isso está me recompensando'”, finaliza o deputado.