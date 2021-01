Neuronavegador: dinheiro bem aplicado

PUBLICIDADE

Hylda Cavalcanti e CatarinaLima

[email protected]

O deputado distrital Agaciel Maia (PL) está feliz da vida. É que se encontra em fase de testes o primeiro neuronavegador (foto) de Brasília, equipamento adquirido para o Hospital da Criança, para ser usado em neurocirurgias.

Emendas – Agaciel destinou mais de R$ 1 milhão em emendas para que o Hospital da Criança pudesse comprar o equipamento, no final de 2020.

“Nossas crianças precisam de cuidados especiais e tentamos proporcionar o melhor tratamento”, afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estudantes

Autor do projeto que dispõe sobre a chamada “Proteção Integral aos Direitos do Estudante Atleta”, o deputado distrital Rodrigo Delmasso (Republicanos) comemorou a sanção da lei sobre o tema, terça-feira (26). O texto prevê reposição de provas quando alunos precisarem se ausentar em época de competições.

Formação – “Daqui por diante, esses estudantes que representarem o DF em qualquer clube, escola ou agremiação têm a garantia de aprendizagem e participação nas competições, sem prejuízo ao desenvolvimento educacional e esportivo”, disse, ao ressaltar que “o esporte é essencial à formação das nossas crianças e adolescentes”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Detectores

O deputado distrital Hermeto (MDB), que tem apresentado várias matérias legislativas voltadas para a segurança pública, aguarda a tramitação, com a retomada dos trabalhos, do projeto de sua autoria que prevê a instalação de detector de metais e segurança armado nas escolas públicas e privadas do DF.

Filtro – “Acho importante essa instalação. Sem nada e ninguém que possa filtrar o que entra de perigoso nas nossas escolas fica difícil inibir qualquer ação criminosa. Este projeto vem para deixar nossas instituições de ensino mais seguras para alunos e professores”, explicou o parlamentar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Diligência

A Comissão Especial da Vacina – instituída pela Câmara Legislativa do DF (CLDF) – realiza, hoje (28), mais uma diligência a fim de checar estoque de insumos e execução do plano de vacinação.

Ceilândia – Os deputados distritais que integram o colegiado vão até o Laboratório Central da Secretaria de Saúde. Na última segunda-feira (25), eles visitaram a Unidade Básica de Saúde em Ceilândia Norte.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE >

Inconsistências

Presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público (Servir Brasil), o deputado federal Professor Israel (PV-DF) divulgou nota reiterando que o grupo continuará no trabalho de denúncia de argumentos que considera inconsistentes apresentados pelo Governo para justificar a reforma administrativa.

“Mitos” – “Com base em dados críveis – produzidos pelo BIRD, pela OCDE e pelo IPEA, por exemplo –, temos demonstrando que a reforma se baseia em mitos. Após cinco meses desde a apresentação da PEC o Ministério da Economia ainda não apresentou números e cálculos que justifiquem mudanças na forma de contratação de servidores”, disse ele.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mais agilidade

O coordenador dos testes clínicos da terceira fase da Coronavac no DF, Gustavo Romero, defendeu maior agilidade na transferência de tecnologia para produção das vacinas no Brasil, durante audiência remota esta semana na CLDF.

8 milhões – Segundo Romero, os 5,4 mil litros do IFA liberados pela China darão para produzir 8 milhões de doses, mas o Brasil poderia potencializar a produção se houvesse mais investimentos.

Liderança – “Nossas instituições centenárias têm capacidade para a produção de IFA aqui e de assumir uma liderança como a Índia e a China”, afirmou ele, que é também diretor da Faculdade de Medicina da UnB.

Coordenação

O profissional de marketing, consultor e analista político Alexandre Bandeira está assumindo a coordenação do curso de pós-graduação em Análise e Marketing Político da Faculdade Republicana.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Aperfeiçoamento – “É mais uma oportunidade de promover a profissionalização do ato de se fazer política. Não é só a saúde que precisa de ciência. Educação, pesquisa e qualificação política aperfeiçoam países, cidadãos e democracias”, afirmou ele, animado com a nova missão.

Lúpus

Agora é lei: o governador Ibaneis Rocha sancionou a Lei 6.797 de 2021, que estabelece o “Dia Distrital de Combate ao Lúpus” em 10 de maio. O projeto qee estabelece a data foi proposto pelo deputado Robério Negreiros (PSD).

Conscientização – De acordo com Negreiros, o objetivo é “conscientizar a população do Distrito Federal sobre o combate aos avanços da doença autoimune, que compromete a qualidade de vida de mais de 65 mil brasileiros, na maioria, mulheres”.

Visibilidade Trans

O MPDFT lançou, esta semana, campanha em alusão ao dia nacional da visibilidade trans, que será celebrado amanhã (29). A iniciativa, do Núcleo de Enfrentamento à Discriminação (NED), tem como objetivo informar e celebrar alguns direitos das pessoas trans adquiridos nos últimos anos.

Explicações – Por meio das redes sociais, o MP vai explicar conceitos como transgênero, cisgênero, orientação sexual, expressão de gênero, pessoas não-binárias e nome social. Para a coordenadora do NED, a promotora de Justiça Mariana Nunes, abordar o tema é extremamente necessário para dar visibilidade a essa população e reduzir as violências.

Agilidade

O TJDFT, por meio da sua subsecretaria do Processo Judicial Eletrônico (PJe) , construiu um novo fluxo de trabalho automatizado para agilizar a tramitação dos processos da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal.

Digitalização – A medida, segundo informações da Corte, trará grande impacto positivo para a Vara, já que mais de 275 mil processos físicos do acervo foram digitalizados para migrarem para o PJe.

Rescaldo – Ainda existe um rescaldo de mais de 165 mil processos que precisam passar por esse procedimento, o que demandaria muito tempo para ser feito manualmente, conforme explicou o juiz titular da VEF, Weiss Webber Araújo Cavalcante.