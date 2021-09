Licenciamento em Santa Maria será debatido em audiência virtual

O evento está marcado para o dia 23 de setembro de 2021, às 19h, e será transmitido ao vivo

O Instituto Brasília Ambiental convida a todos os interessados para participarem da audiência pública virtual, de apresentação e discussão do estudo Relatório de Impacto de Vizinhança (RIVI), para parcelamento de solo urbano referente ao licenciamento ambiental do empreendimento La Torre Meireles, localizado na Região Administrativa de Santa Maria.

O evento está marcado para o dia 23 de setembro de 2021 (quinta-feira), com início às 19 horas, com transmissão ao vivo no canal do YouTube do Brasília Ambiental, em virtude das medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, estabelecidas pelo Governo do Distrito Federal.

O aviso desta Escuta Pública foi divulgado, pela segunda vez, no Diário Oficial do DF desta sexta-feira (3), em atendimento a lei distrital nº 5.081/2013, que estabelece que o ato convocatório deve ser publicado por duas vezes, na imprensa oficial, em um intervalo mínimo de 15 dias. Anteriormente, já havia sido divulgado em 20 de agosto do corrente ano.

No site do Brasília Ambiental estão disponíveis, ao público em geral, todos os estudos, documentações e regulamento do evento. Clique aqui e confira.