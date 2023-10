Hospitais promovem ações de Dia das Crianças para alegrar pacientes

Voluntários do Hospital Materno Infantil, conhecidos como “formiguinhas da alegria”, vão presentear as crianças internadas

Diversas unidades da rede pública de Saúde do Distrito Federal preparam ações, durante esta semana, para comemorar o Dia das Crianças e alegrar os pequenos pacientes.

Nesta quinta-feira (12), voluntários do Hospital Materno Infantil de Brasília (Hmib), conhecidos como “formiguinhas da alegria”, vão presentear as crianças internadas. No Zoológico de Brasília, haverá vacinação das 9h às 17h.

Nesta quarta-feira (11), o Hospital da Criança de Brasília (HCB) recebeu a visita dos palhaços da organização Doutores da Alegria e voluntários fantasiados de super-heróis. A programação continuará na sexta-feira (13) com a presença de outro grupo caracterizado de heróis, como o Superman, Batman, Thor e o Homem-Aranha.

Com programação durante toda a semana nas unidades, o projeto Toucas da Alegria antecipou a celebração e visitou o Hmib na segunda-feira (9). Voluntárias vestidas de princesas distribuíram toucas de crochê temáticas de super-heróis para as crianças no ambulatório. A atividade teve, ainda, o apoio de profissionais de animação de festas, que se fantasiaram de super-heróis e ajudaram a garantir a diversão nos corredores do hospital com música e balões.

No total, o grupo confeccionou cerca de 300 toucas para serem doadas. Tamy Saavedra, mãe de Ítalo Saavedra, de 12 anos, que se divertia com os voluntários nos corredores do hospital, destacou a importância das ações. “O tempo passa mais rápido durante essas atividades. O Ítalo está se divertindo e disse que já fez tudo o que queria fazer hoje”, afirma.

Regiane Gonzaga Alves acompanhava a neta na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e aprovou a iniciativa. “Ela teve que drenar o pulmão, está bem fraca, mas ficou muito feliz ao receber a visita da princesa”, contou. Quem estava no Hmib apenas para consulta, também se surpreendeu positivamente com a ação. Foi o caso da Ruth, de 6 anos, que tirou fotos com as princesas na entrada do hospital.

Voluntários

Referência no atendimento a crianças e gestantes no Distrito Federal, o Hmib conta com a dedicação e o apoio de grupos voluntários fixos e outros que exercem atividades esporádicas ou em datas comemorativas. A coordenadora do voluntariado do Hmib, Rejane Costa dos Santos, que trabalha na SES-DF há 41 anos, destaca a atuação dos voluntários.

“Temos mais de 10 grupos fazendo voluntariado aqui na unidade. Até sexta-feira vamos ter palhaços, formiguinhas e heróis da alegria. Os voluntários doam seu tempo em prol de uma causa maior: aliviar dores e preocupações de pais e crianças”, elogia.

Cuidados com as crianças

A Secretaria de Saúde do DF oferece vários serviços para garantir a saúde das crianças de Brasília. O teste do pezinho, por exemplo, é realizado em todos os nascidos na rede pública desde 2008. O material coletado é enviado para o Serviço de Referência em Triagem Neonatal, localizado no Hospital de Apoio do Distrito Federal (HAB).

A rede é referência na América Latina em teste do pezinho ampliado. O número de patologias identificadas pelo teste aumentou de 50 para 58 graças à chegada de dois novos equipamentos tecnológicos no HAB. Além disso, as unidades da rede oferecem o exame de oximetria, também conhecido como teste do coraçãozinho, que é usado para detectar e prevenir problemas cardíacos em recém-nascidos.

Banco de leite

Classificados como referência nacional pelo Ministério da Saúde, os bancos de leite de Brasília possuem certificação de Padrão Ouro pelo Programa Internacional Ibero-Americano de Bancos de Leite Humano.

Além da coleta, do processamento e da distribuição do leite materno com qualidade certificada, a Rede de Bancos de Leite Humano do DF oferece assistência ampliada a mulheres grávidas ou àquelas com complicações para amamentar. Uma equipe multidisciplinar auxilia em processos como a relactação (volta à amamentação) e a translactação (técnica momentânea para bebês que apresentam sucção descoordenada). As mães que desejarem doar leite devem ligar para o número 160 (opção 4) ou se cadastrar no site do Amamenta Brasília.

As informações são da Agência Brasília