Dia das Crianças terá vacinação no Zoológico

Entrada será gratuita para quem estiver com cartão de imunização

O Dia das Crianças, comemorado nesta quinta-feira (12), terá imunização no Zoológico de Brasília. As equipes da Secretaria de Saúde (SES-DF) vão atender das 9h às 17h, em uma tenda montada próxima à lanchonete central. Para quem levar o cartão de vacina, a entrada será gratuita.

A ação da SES-DF não será apenas voltada às crianças. Estarão disponíveis imunizantes contra a influenza (gripe) e a covid-19 para bebês a partir dos seis meses, crianças, adultos e idosos. Também será realizada a atualização completa dos cartões de vacina, com aplicação de doses contra febre amarela, HPV, tétano, difteria, pneumonia, hepatite e outras doenças, conforme o calendário de vacinação [https://www.saude.df.gov.br/documents/37101/98865/Calendario-de-Vacinacao-DF-2022.pdf/d50d3222-fbb8-b01c-3aed-cbd471d31cce?t=1648760041701]. A única exceção é para a BCG, imunizante disponível apenas em maternidades e em locais específicos.

O governo do Distrito Federal (GDF), por meio da SES-DF, vai mobilizar dez servidores na iniciativa, a serem reforçados por mais dez colaboradores da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas).

Feriado prolongado

Apesar do ponto facultativo decretado pelo GDF para o dia 13 de outubro (sexta-feira), as unidades da SES-DF irão funcionar normalmente, inclusive as mais de cem salas de vacinação. A lista completa pode ser conferida aqui [https://www.saude.df.gov.br/locaisdevacinacao].

Haverá alteração de serviços de saúde apenas no Dia das Crianças (quinta-feira, 12). No sábado (14), devem ocorrer atendimentos normalmente nos equipamentos que operam nos fins de semana. Veja no site da pasta [https://www.saude.df.gov.br/web/guest/w/confira-os-serviços-de-saúde-dispon%C3%ADveis-no-feriado-de-12-de-outubro] o que abre e o que fecha no feriado prolongado.