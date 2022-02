Homens são presos com espingarda e munição

Além da arma e munição, também foram encontradas duas porções de maconha e uma de cocaína

Um homem foi preso por porte ilegal de arma na noite da última quarta-feira (23), em São Sebastião.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a equipe do Grupo Tático Operacional (Gtop 41) realizava o patrulhamento quando avistou três homens em atitude suspeita na rua 17 do Setor Tradicional.

Ao se aproximarem, um dos suspeitos correu para dentro de sua casa. Com a autorização dos outros proprietários da residência, os militares entraram e encontraram uma espingarda calibre 22 e 92 munições intactas.

Além da arma e munição, também foram encontradas duas porções de maconha e uma de cocaína. Os três homens foram presos e levados para a 30 ª Delegacia de Polícia.