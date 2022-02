PMDF prende homem que atirou em duas mulheres

Aparentemente embriagado, o homem não soube dizer porque tinha efetuado os disparos

Um homem que disparou arma de fogo da janela de seu apartamento atingindo duas pessoas foi preso por policiais militares na noite de quarta-feira (23), no Recanto das Emas.

As duas pessoas foram atingidas nas pernas, no conjunto 4 da quadra 101. Segundo testemunhas, uma pessoa estava atirando da janela de um apartamento próximo. Os militares foram ao local indicado e lá encontraram um homem portando um revólver calibre 32 com três munições e oito cartuchos deflagrados.

Aparentemente embriagado, o homem não soube dizer porque tinha efetuado os disparos. Ele foi preso e encaminhado à delegacia. As vítimas foram encaminhadas ao hospital e não correm o risco de morte.