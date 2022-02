PCDF prende homem que esfaqueou e matou cachorro

A faca utilizada no crime foi devidamente apreendida e o envolvido autuado em flagrante

Nesta quarta-feira (23), uma equipe da 18ª Delegacia de Polícia prendeu um homem de 27anos, em flagrante, acusado de matar um cachorro a facadas.

O animal foi encontrado sem vida, com uma faca cravada na região do tronco. O dono do animal, sob efeito de álcool e drogas, teria puxado, por duas vezes, o cachorro pela pata e matou o animal com um golpe de faca. A irmã do envolvido comunicou à delegacia, que tomou todas as providências em relação ao caso.

A faca utilizada no crime foi devidamente apreendida e o envolvido autuado em flagrante.