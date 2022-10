Homens cercam e agridem mulher a chutes em saída de festa no DF

Durante uma confusão na saída de uma festa no DF, uma mulher é cercada por um grupo de jovens sendo agredida com socos e chutes

Durante uma confusão na saída de uma festa no Distrito Federal, uma mulher é cercada por um grupo de jovens sendo agredida com socos e chutes, após os golpes ela é arrastada para o meio da rua pelos cabelos.

Segundo apuração, a gravação foi realizada na última terça-feira, 11, do lado de fora da UniClub Brasília, na Quadra 3 do Setor Comercial Norte (SCN), em frente ao Liberty Mall.

Nas vídeo, é possível visualizar que a confusão inicia-se ao lado de uma van de lanches, e há mais de 10 pessoas na cena da briga e trocam socos e chutes.

Uma jovem aparece gritando sendo arrastada pelos cabelos por um rapaz enquanto dois vendedores ambulantes retiram uma churrasqueira portátil do caminho.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) não localizou a denúncia. A casa noturna ressalta que a briga ocorreu fora do estabelecimento. Os envolvidos teriam sido retirados do local após “desrespeito e comportamento com episódios obscenos em meio ao público”.

Confira o vídeo: