PGDF divulga resultado provisório de prova do concurso público

Segundo o edital de abertura do certame da PGDF, são 65 vagas imediatas e 35 para formação de cadastro reserva

Por meio do Diário Oficial (DODF), a Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF) divulgou hoje (14) o resultado provisório das provas discursivas do concurso público para procurador da cateforia 1, que foram aplicadas em agosto.

A banca organizadora é o Cebraspe. Segundo o edital de abertura do certame da PGDF, são 65 vagas imediatas, sendo 32 de ampla concorrência, e 35 para formação de cadastro reserva.

Os espelhos de avaliação estão disponíveis no site do Cebraspe. O prazo para entrar com recurso começa na próxima segunda-feira (17), às 10h, e vai até às 18h de sexta-feira (21), também pelo site da banca organizadora. O resultado final está previsto para sair no dia 9 de novembro.