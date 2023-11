Finados: cemitério de Taguatinga tem grande movimento de visitantes

Sejus destaca 600 mil pessoas nos seis cemitérios do Distrito Federal

Os cemitérios do Distrito Federal receberam milhares de visitantes neste Dia de Finados (2). De acordo com a estimativa da Secretaria de Justiça (Sejus), a expectativa era que 600 mil pessoas fossem aos seis Campos da Esperança espalhados pelo DF (Asa Sul, Taguatinga, Gama, Brazlândia, Planaltina e Sobradinho).

O cemitério Campo da Esperança de Taguatinga estava bem movimentado ao longo desta quinta-feira (2). Rozildo Cavalcante, 61 anos, motorista, costuma visitar o local rotineiramente, junto da esposa, para prestar homenagens ao filho Andrea Victor, que morreu aos 18 anos, em 2012. Neste feriado, Rozildo foi sozinho porque a mulher está viajando. “Por isso estou gravando um vídeo para ela”, contou.

Com uma cadeira na mão, ele seguiu a caminho do túmulo do filho em meio a muitos outros que também estavam homenageando os que já se foram. “Uma forma de homenagear, de o termos presente a nós. Quanto mais distante a gente fica, vai esquecendo, então a gente vem pra manter as lembranças vivas”, comentou.

Ele afirma que o tempo não parece ter passado desde que o filho se foi. “Para nós, ele continua do mesmo jeito. Para nós acabou de acontecer, a gente sente demais”. Ele salienta que a dor de perder um filho é radical, e os pais sentem de corpo e alma.

Para contrariar as palavras da esposa dele, que jurou que o dia da morte do filho não ia existir, eles ganharam uma netinha no mesmo dia, anos depois. “Aurora, minha netinha. Você acredita que ela nasceu no mesmo dia que marca a morte do meu filho?”, questionou.

Kelvia Karine Costa Chaves de Oliveira, 39, técnica de enfermagem, e o marido João Lúcio de Oliveira, 48, motorista de aplicativo, costumam visitar o túmulo dos pais de Lúcio. Segundo Kelvia, eles não têm ido ao local com a mesma frequência de antes. “Mas Dia de Finados a gente sempre vem. É importante que visitemos os mortos e rezemos por eles”, adiciona. “É o nosso único futuro certo”, complementa Lúcio.

A família de Maria Lenira da Silva Pereira, 59, funcionária pública, perdeu recentemente um membro e, segundo ela, a dor está grande. Ela e o marido, José de Deus Pereira, 64, administrador, juntamente com os filhos Bruna da Silva, 26, dona de casa, Arthur Ricardo da Silva, 33, motorista, e os netos Charlotte e Pedro, foram para o Dia de Finados para homenagear Wanderlei, 40 anos. Ele era o filho mais velho de Maria. “Estamos tentando nos recuperar, mas é difícil”, conta a matriarca.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo Bruna, o coração de todos está apertado desde que o irmão se foi, mas todos têm se ajudado mutuamente, “um dando força para o outro”. Ela explica que foram muitas coisas que se sucederam à morte do irmão. “A gente morava junto, e eu me mudei, dias depois meu irmão morreu, e depois disso, meu filho nasceu”, descreveu.

Para Maria, visitar os entes queridos é uma tradição no Dia de Finados. “Venho ver meu pai, irmão e irmã, que estão aqui também”. Para ela, a missa do dia de finados é uma benção. “Acalma e dá paz e tranquilidade no coração”.

Foi disponibilizado pela Sejus uma tenda em cada unidade. para atendimento aos visitantes que desejarem informações relacionadas aos serviços cemiteriais e funerários, e para assuntos relacionados a visitas

Ao longo do dia, estavam a disposição, vans para acesso ao interior dos cemitérios da Asa Sul, Taguatinga, Gama e Sobradinho. Durante todo o dia, em todos os cemitérios ocorreram missas conduzidas pela Arquidiocese de Brasília em tendas disponibilizadas pela Concessionária Campo da Esperança.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O serviço da Ouvidoria da Sejus também foi disponibilizado, para registro de reclamações, denúncias e sugestões pertinentes aos serviços de cemitério. A ação foi de responsabilidade da Subsecretaria de Assuntos Funerários (Suaf), com a colaboração da Ouvidoria e das demais subsecretarias do Órgão.