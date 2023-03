Homem suspeito de assaltar ônibus é preso na Estrutural

O suspeito é Wesley Rios Souza e tem 23 anos

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu na Estrutural nessa quarta-feira (1), homem após assaltar um ônibus coletivo que fazia a linha Estrutural/W3 Norte. O suspeito é Wesley Rios Souza e tem 23 anos.

O acusado anunciou o roubo, ameaçou o motorista e ordenou que parasse o veículo. Em seguida, o criminoso exigiu do cobrador o dinheiro do caixa, cerca de R$70. Após roubar o valor, desceu do ônibus e fugiu.

O autor já possui passagens por roubo e se condenado pode pegar uma pena de até 16 anos de reclusão.