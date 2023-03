PCDF prende dupla que assaltou uma drogaria no Sol Nascente

Os assaltantes renderam as duas vítimas e anunciaram o assaltou. Um deles, de 19 anos, portava uma arma de fogo

A Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da 19ªDP, efetuou a prisão em flagrante de dois indivíduos, de 19 e 21 anos, respectivamente, por roubo ocorrido na última segunda-feira (27), por volta de 21h30, em uma drogaria situada no Sol Nascente.



De acordo com a autoridade policial da 19ª DP, Thiago Peralva, os assaltantes renderam as duas vítimas e anunciaram o assaltou. Um deles, de 19 anos, portava uma arma de fogo, do tipo longa, calibre 12.



Durante a prática criminosa, os assaltantes prenderam uma das vítimas no banheiro do estabelecimento enquanto, mediante grave ameaça, ordenaram que a outra vítima entregasse o dinheiro do caixa.



Segundo apurado, os assaltantes subtraíram cerca de R$ 150, em espécie, além de dois aparelhos de telefone celular.



Após a prisão dos criminosos, as vítimas reconheceram os bandidos como sendo os autores do crime. O envolvido, de 19 anos, confessou o assalto durante o seu interrogatório na sede da delegacia. O boné utilizado por um dos assaltantes também foi apreendido durante as diligências.



Os presos foram encaminhados à carceragem da PCDF, onde aguardam audiência de custódia.