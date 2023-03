Ao vivo: CPI dos atos antidemocráticos na CLDF

Reunião Ordinária da CPI dos atos antidemocráticos na CLDF instalada para investigar os atos golpistas do dia 08 de janeiro

Assista ao vivo reunião Ordinária da CPI dos atos antidemocráticos na CLDF instalada para investigar os atos golpistas do dia 08 de janeiro.

Nesta manhã, esta depondo o ex-secretário executivo de Segurança Pública do DF (SSP-DF), Fernando de Souza Oliveira, que estava à frente da pasta com a ausência do titular Anderson Torres, e logo após Marília Ferreira Alencar, que era subsecretária de inteligência da SSP-DF.