Homem sofre choque elétrico em cima de caixa d’água

Na manhã deste sábado (20), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu uma ocorrência na St. C, Norte, Área Especial 2, Taguatinga-DF, no SENAI, empenhando três viaturas.

A equipe de socorro chegou ao local e atendeu o senhor R.F.M. 44 anos, que havia sofrido choque elétrico quando estava em cima da caixa d’água a aproximadamente quinze metros de altura.

Ele estava consciente, orientado, com dores nos ombros, fraqueza, dificuldade de movimentar os braços e pernas, foi avaliado e transportado ao Hospital Santa Lúcia de Águas Claras.

Foi necessário montar um sistema de cordas para auxiliá-lo na descida pela escada externa protegida pelo guarda corpo.

No momento do acidente, ele utilizava os equipamentos de proteção individual e estava acompanhado de outro funcionário.

A vítima informou que estava realizando a limpeza do local quando recebeu a descarga elétrica ao encostar em uma antena instalada na caixa d’água.