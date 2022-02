Homem se afoga no Lago Paranoá e morre

Durante a madrugada deste sábado (05), um homem morreu após se afogar no Lago Paranoá. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a vítima, identificada como Waldeman Viana Nunes, de 36 anos, estava com um amigo próximo a Ponte JK.

Ao chegarem no local, as equipes encontraram o amigo de Waldeman, que informou que ele teria entrado no lago e desaparecido. Após 15 minutos de buscas, o homem foi encontrado. Ao ser retirado da água, foi constatada a parada cardiorrespiratória. Ele chegou a ser encaminhado em estado crítico para o Hospital de Base do DF (HBDF), mas não resistiu.