Parque Três Marias recebe unidade móvel do Hospital Veterinário

O Serviço Veterinário Público (Hvep), administrado pelo Instituto Brasília Ambiental, inicia, a partir da próxima segunda-feira (7), o projeto piloto de sua unidade móvel, que será instalada, a cada três meses, em uma região administrativa do Distrito Federal. Até o dia 29 de abril, a população encontrará atendimento primário para cães e gatos no Parque Ecológico Três Meninas, em Samambaia.

Caso sejam necessários atendimentos cirúrgicos ou exames de imagem, os procedimentos poderão ser agendados no Hvep.

Com a distribuição de dez senhas diárias, a partir das 8h, triagens e atendimentos devem acontecer de segunda a sexta-feira, até 13h, com exceção dos retornos previstos para o turno vespertino. “Neste primeiro momento, a unidade atuará em caráter experimental, mas o objetivo é ampliar o número de atendimentos em breve”, aponta o secretário executivo do Brasília Ambiental, Thulio Moraes.

A unidade móvel oferece atendimento clínico ambulatorial e coletas para exames de sangue (hemograma e bioquímicos), além de orientações educacionais, curativos simples e aplicação de medicações, a depender da situação.

Para emergências é recomendado que o tutor procure auxílio diretamente na sede do Serviço Veterinário Público (Hvep), localizado no Parque Ecológico Lago do Cortado, em Taguatinga, das 7h30 às 15h.

