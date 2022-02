Aberta seleção para contratação temporária de 100 médicos

A contratação está amparada pela Lei nº 4266, de 208, alterada pela Lei nº 5240, de 2013. Com carga horária de 20 horas semanais

As incrições para o Processo Seletivo Simplificado Emergencial vai ficar com as inscrições abertas a partir deste sábado (5) até quarta-feira (9). O processo vai escolher 100 médicos para contrato temporário na Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Eles atuarão no combate à covid-19 nas regiões de saúde, de acordo com a necessidade. A expectativa é de que os médicos comecem a trabalhar no fim do mês de fevereiro.

A contratação está amparada pela Lei nº 4266, de 208, alterada pela Lei nº 5240, de 2013. Com carga horária de 20 horas semanais e remuneração de R$ 6.327, os profissionais serão contratados por um ano, podendo ser prorrogado por mais um ano.

As inscrições são feitas pelo site da Cerpej e mais informações podem ser obtidas no edital publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

*Com informações da Agência Brasília