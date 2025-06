Homem rompe tornozeleira eletrônica e é preso novamente pela PMDF após agredir sua companheira em Taguatinga

Por Pedro Vianna

Na madrugada desta quinta-feira (19), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem de 30 anos por violência doméstica. De acordo com os oficiais, a prisão ocorreu por volta das 1h30, em Taguatinga.

Ainda de acordo com a PMDF, os policiais patrulhavam na região da M Norte, quando foram acionados. No local, a vítima, que é companheira do homem, conversou com os oficiais.

Os policiais informaram que tiveram dificuldades em conter o homem, por estar bastante alterado, chegando a ameaçar os oficiais.

A PMDF descobriu que o homem já havia cometido o crime de violência doméstica, quando o suspeito teria agredido a própria mãe. Devido a isso, ele era monitorado com tornozeleira eletrônica, mas a retirou por conta própria.

Os oficias o prenderam e levaram para à 12ª Delegacia de Polícia.