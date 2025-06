Sangue no carro é de empresário encontrado morto em Interlagos e de mulher desconhecida

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A Polícia Civil confirmou que o sangue encontrado no carro de Adalberto Amarilio dos Santos Junior, 35, é dele e de uma mulher. O corpo do empresário foi encontrado no autódromo de Interlagos, zona sul de São Paulo, no dia 3 de junho deste ano.

As investigações do caso estão sendo realizadas pelo DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa).

Segundo nota divulgada pela SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo, o laudo do exame de DNA realizado no sangue encontrado no carro da vítima foi parcialmente concluído, confirmando ser do empresário e de um perfil feminino, ainda não identificado.

Ainda de acordo com a nota, outros exames e demais coletas estão sendo feitos visando a elucidação dos fatos. “Demais detalhes serão preservados devido ao segredo de Justiça imposto”.

Adalberto Amarilio dos Santos Junior foi encontrado em um buraco de cerca de três metros de profundidade.

De acordo com Ivalda Aleixo, diretora do DHPP, o corpo estava sem algumas peças de roupas e tinha um capacete na cabeça.

Uma câmera que ele usava acoplada no capacete, e que pode ter gravado o que ocorreu, desapareceu.

Adalberto se identificava nas redes sociais como proprietário de uma ótica. Também publicava fotos relacionadas a motocicletas e a karts.