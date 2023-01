Mais uma quadra da Asa Sul iluminada com lâmpadas de LED

Plano Piloto já recebeu cerca de R$ 6 milhões de investimentos em programas de aumento da eficiência energética

A iluminação de LED vai cada vez mais se expandindo pelo Plano Piloto e, esta semana, contemplou mais uma quadra da Asa Sul. A SHIGS 703 recebeu 273 três novas luminárias, substituindo as lâmpadas convencionais de vapor de sódio. O investimento de R$ 201,1 mil, recursos originários de uma emenda parlamentar do deputado distrital João Cardoso, foi um reforço e tanto nas quadras próximas à W3 Sul, sempre muito movimentadas.

As quadras 705, 706, 707 e 708 já haviam sido beneficiadas. Agora foi a vez da 703, onde um caminhão da CEB Ipes passou dois dias para posicionar as novas lâmpadas, mais modernas e que proporcionam até 40% de economia de energia.

Moradora da quadra há cinco anos, a analista de sistemas Karinna Novaes, 46, celebrou: “Aqui nesta região, temos uma universidade e alguns colégios particulares e o movimento é intenso no início da noite. Vai melhorar muito tanto para os moradores quanto para transeuntes. Era muito escuro, percebíamos alguns pontos cegos na rua e também na nossa área verde”.

Mais segurança

Estudantes do Colégio Leonardo da Vinci, próximo ao local, também gostaram da novidade. “Muitas vezes, quando ficávamos na escola após as 19h, dava para notar a diferença – quando atravessávamos para a área residencial, a claridade era bem menor”, aponta o aluno Matheus Gonçalves, 17. “Com as luzes de LED, com certeza a visibilidade vai ficar top”.

O administrador do Plano Piloto, Valdemar Medeiros, lembra que a modernização energética é medida importante contra a marginalidade. “ [Essas lâmpadas de LED] inibem a criminalidade no período noturno, além do que, as quadras da W3 têm uma área verde grande e becos, que precisam estar bem-iluminados”, sinaliza.

De acordo com a CEB Ibes, entre 2019 a 2022, foram instaladas 7.118 novas lâmpadas de LED na no Plano Piloto, totalizando um investimento de R$ 6,3 milhões. As benfeitorias fazem parte do plano da companhia de levar iluminação mais eficiente e moderna para todo o DF. Regiões como o Cruzeiro já estão quase 100% equipadas com LED.

“É uma demanda constante das regiões administrativas que estamos atendendo”, informa o presidente da CEB Ipes, Edison Garcia. “Somente em 2022, a CEB eficientizou 956 luminárias no Plano Piloto. A iluminação de LED melhora a qualidade de vida de muitas comunidades – uma vez que aumenta a sensação de segurança e as pessoas passam a ocupar os espaços públicos à noite -, além de beneficiar o comércio das localidades.”

Com informações da Agência Brasília