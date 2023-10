GDF terá ponto facultativo na sexta-feira (13)

O ponto facultativo vale para o âmbito da administração pública direta e indireta. Porém, não se aplica às áreas essenciais

O governo do Distrito Federal (GDF) decretou, nesta segunda-feira (09), ponto facultativo para a próxima sexta-feira (13), dia que sucede o feriado de Nossa Senhora de Aparecida (12). A decisão foi publicada em edição extra no Diário Oficial do DF (DODF).

O ponto facultativo vale para o âmbito da administração pública direta e indireta. Porém, não se aplica às áreas essenciais. Saúde, segurança, vigilância sanitária, fiscalização tributária, comunicação, assistência social, fiscalização de proteção urbanística, fiscalização do consumidor, de limpeza urbana e a força-tarefa instituída pelo decreto nº 43.054/2022 vão funcionar e devem seguir as instruções das respectivas chefias.

​Já as unidades responsáveis por atendimentos essenciais aos cidadãos deverão manter escalas de modo a garantir a prestação ininterrupta dos serviços.