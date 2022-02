Homem que matou a companheira com furador de coco é condenado

Os jurados reconheceram as qualificadoras apontadas pelo Ministério Público: motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio

O homem que matou a companheira com um furador de coco foi condenado nesta terça-feira, 8. Fabiano de Sousa Eduardo deve cumprir 28 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão em regime inicial fechado. A Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri de São Sebastião obteve a sentença após oito horas de sessão de julgamento.

Os jurados reconheceram as qualificadoras apontadas pelo Ministério Público: motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio. Foi considerado agravante o fato de o crime ter sido praticado na frente do filho da vítima.

Para o promotor de Justiça Raoni Maciel, o caso é simbólico, pois demonstra a seriedade e o compromisso do sistema de justiça criminal do Distrito Federal no combate aos feminicídios. “A Polícia Civil agiu rápido, impedindo a alteração da cena do crime, e a polícia técnica fez um trabalho de excelência, reconstituindo integralmente a dinâmica criminosa a partir dos vestígios de sangue. Fabiano foi preso, processado e está condenado pelo Tribunal do Júri. Tudo isso em apenas dez meses”, afirmou.

Entenda o caso

O crime ocorreu em 2 de maio de 2021, por volta de 10h30 da manhã, na casa onde os dois moravam, em São Sebastião. Após golpear a vítima no pescoço com um abridor de coco, Fabiano tentou simular a ocorrência de um acidente. Claudinete vinha demonstrando intenção de terminar o relacionamento, e o companheiro não aceitava a separação.

*Com informações do MPDFT