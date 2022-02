Índice de infestação do Aedes aegypti cai no DF

Os dados fazem parte do LIRAa do mês de janeiro, elaborado pela Subsecretaria de Vigilância à Saúde

Das 33 regiões administrativas do Distrito Federal, 21 tiveram queda no índice de infestação do mosquito Aedes aegypti e estão na classificação verde. As outras 12 estão na amarela, também em queda. Ainda assim, o cenário ainda é de alerta.

Os dados fazem parte do Levantamento Rápido de Índices para o Aedes aegypti (LIRAa) do mês de janeiro, elaborado pela Subsecretaria de Vigilância à Saúde. Na média de todo o Distrito Federal, o índice de infestação predial caiu de 2%, para 1,1%. Os dados foram obtidos após vistorias em 26.066 imóveis, selecionados por sorteio para o levantamento por amostragem.

No LIRAa de dezembro, seis regiões administrativas estavam na classificação vermelha: Planaltina, Sobradinho II, Park Way, Lago Sul, Itapoã e Lago Norte. Agora, todas estão classificadas em amarelo. “Ainda temos muitas áreas em amarelo, mas queremos todas em verde. É uma linha tênue do que é risco e do que não é risco”, explicou o subsecretário de Vigilância à Saúde, Divino Valero.

A queda do índice de infestação é resultado do trabalho da Secretaria de Saúde, com apoio da população, para combater o mosquito Aedes aegypti. No início de dezembro, a pasta empossou 500 novos agentes de vigilância ambiental para reforçar a atividade. Agora, o planejamento é diversificar as ações de combate, com foco no extermínio de larvas.

O mosquito Aedes aegypti é o vetor de transmissão da dengue, da zika e da chikungunya.

As informações são da Agência Brasília