Homem que já tinha mandado de prisão em seu nome é preso vencendo drogas

Na noite de ontem (18), policiais militares do Grupo Tático Operacional 35 (GTOp 35) patrulhavam o Setor Santa Luzia, na Estrutural, quando receberam a informação de que um homem estava vendendo drogas na quadra 12.

Quando os policiais se aproximaram do local indicado, o homem abandonou um objeto no chão e tentou fugir, mas foi alcançado pelos agentes. Com ele, estavam duas balanças de precisão, uma faca, um celular, um tablete de substância parecida com maconha e R$ 1.734.

Após consulta ao sistema, os policiais descobriram que o homem tinha já um mandado de prisão em aberto pelo crime de latrocínio. Ele e todo o material encontrado foram encaminhados para a delegacia para registro.