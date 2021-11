Homem que agrediu neta grávida é preso

Segundo a equipe acionada, o homem discutia com a companheira, quando os netos tentaram intervir e foram agredidos

Um homem foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) acusado de agredir os netos, entre eles a neta grávida. O caso ocorreu na madruga desta terça-feira (16), em Ceilândia.

Ao chegarem no local, os policiais encontraram a companheira gritando por socorro. De acordo com ela, o homem estava agressivo com um facão na mão.

Os oficiais entraram na casa e conseguiram prender o agressor. Além da companheira e da neta, o homem também lesionou um de seus netos no braço.

O detido foi levado à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam). As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Ceilândia.