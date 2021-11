PMDF notifica por embriaguez mais de 300 motoristas no feriadão

Destes, seis foram presos

Durante operações de fiscalização no fim de semana e no feriado, a Polícia Militar (PMDF) notificou 303 motoristas por embriaguez ao volante. As ações ocorreram entre sexta-feira (12) e segunda (15).

Dos 303 condutores que dirigiam embriagados, seis foram presos por apresentarem teor alcoólico com concentração igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool/litro de ar.

Além dos flagrantes de embriaguez, as unidades de trânsito da PMDF notificou 237 motoristas por dirigir usando celular e 87 por estarem sem carteira de habilitação. Agentes ainda apreenderam três armas de fogo.