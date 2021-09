‘Melhor força de segurança do Brasil’, diz Ibaneis sobre PMDF

Na manhã desta segunda-feira (27), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), participou da Cerimônia de Ourtoga da Ordem do Mérito Alferes Joaquim da Silva Xavier – Medalha Tiradentes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF)

Na manhã desta segunda-feira (27), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), participou da Cerimônia de Ourtoga da Ordem do Mérito Alferes Joaquim da Silva Xavier – Medalha Tiradentes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). “Tivemos inúmeras manifestações na Esplanada dos Ministérios e não tivemos registro de violência. Parabéns aos agraciados que estão recebendo a medalha da melhor força de segurança do Brasil”, disse o mandatário.

A cerimônia aconteceu no Pátio da Academia de Policia Militar de Brasília, no Setor Policial Sul (SPS). Ibaneis Rocha estava acompanhado da primeira-dama e secretária de Desenvolvimento Social (Sedes), Mayara Noronha, além do omandante-geral da PMDF, coronel Márcio Cavalcante de Vasconcelos.

O comandante geral da PMDF exaltou o trabalho da tropa no dia a dia garantindo a segurança dos brasilienses. “Quero desejar a todos os agraciados que a alta comenda da corporação traz a luta dos nossos policiais dia a dia na rua combatendo a criminalidade”, disse o comandante-geral.

Redução do interstício da PMDF

No dia 24 de agosto, Ibaneis Rocha assinou o decreto que reduz o interstício da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

Com a medida, o governador do DF reduzirá o tempo de promoção dos agentes de segurança. A última redução no tempo de promoção aconteceu em 2019. Atualmente, um policial militar demora 28 anos para chegar ao topo da carreira. A ideia é reduzir esse tempo, como forma de valorizar o trabalho das forças de segurança.