População homenageia jovem morto em Ceilândia

Alunos e membros do Centro Educacional 11 de Ceilândia ergueram balões brancos em homenagem a Geoffrey Stony, vítima de latrocínio

Na manhã desta segunda-feira (27), alunos e membros do Centro Educacional 11 de Ceilândia se reuniram na frente do colégio para homenagear Geoffrey Stony Oliveira, de 16 anos. Geoffrey foi morto no último dia 22, no P Sul, vítima de latrocínio.

As pessoas presentes ergueram balões brancos em homenagem à vítima. A população pede maior policiamento na região e diz que os crimes são frequentes.

Foto: Reprodução

A morte

Geoffrey estava na rua, quando foi abordado por dois jovens, um de 17 anos e outro de 18. Eles pediram o celular, e o garoto de 17 anos atirou em Geoffrey em seguida.

Segundo a 19ª Delegacia de Polícia (P Norte), que cuida do caso, a dupla havia roubado outra pessoa momentos antes do crime. Os investigadores não acreditam que Geoffrey tenha resistido ao assalto. Os autores foram presos um dia depois.