Homem procura ajuda do CBMDF para tirar anel preso no dedo

Homem foi até o quartel do CBMDF em Planaltina para a retirada de um anel que ficou preso no dedo da mão

Um homem foi até o quartel do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) em Planaltina nesta sexta-feira, 07, para a retirada de um anel que ficou preso no dedo da mão direita. De acordo com a CBMDF Foi necessário o uso de uma ferramenta para o corte do metal. No decorrer do atendimento foi utilizado também espátulas para impedir o contato do disco de corte com o dedo e também água para esfriar o metal.

O CBMDF indica que em caso de lesão ou alergia o anel deve ser retirado do dedo imediatamente.