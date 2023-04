Carro perde controle e capota na Candangolândia

Na cena estava a condutora, que foi atendida por nossos socorristas, ela estava consciente, orientada estável

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado após acidente na alça de acesso a EPIA, na Candangolândia, altura da Praça dos Estados, às 07h59 desta sexta-feira (7).

Quando as equipes chegaram ao local encontraram um veículo Ford KA estabilizado sobre as quatro rodas na pista de saída da Candangolândia. Na cena estava a condutora, que foi atendida por nossos socorristas. A condutora estava consciente, orientada estável e não apresentava nenhuma lesão, optando por não ser transportada.

A condutora informou que na curva de acesso a EPIA, já no final do viaduto, perdeu o controle, capotando o veículo que rolou a ribanceira e estabilizou sobre as quatro rodas na pista de baixo.

Durante o atendimento do CBMDF uma das faixas de rolamento ficou interditada e permaneceu aos cuidados da PMDF.