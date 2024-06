Nas primeiras horas desta quarta-feira (19), um jovem de 28 anos foi esfaqueado na Rodoviária do Plano Piloto. Por volta das 6h, o criminoso fugiu e a vítima precisou pedir socorro no posto da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) no terminal rodoviário.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) transportou a vítima para o Hospital de Base (HBDF).

A PMDF disse que a vítima disse o nome do suspeito, mas os militares não encontraram até o momento.