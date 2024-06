Após registrar mínima de 8,3º C pela manhã, DF pode chegar a 28º C na parte da tarde

O Distrito Federal marcou a sua segunda menor temperatura do ano na manhã desta quarta-feira (19). Na Estação Metereológica de Águas Emendadas, em Planaltina, a mínima foi de 8,3º C. Porém, na parte da tarde, a previsão é de calor.

A menor temperatura de 2024 no quadradinho foi registrada na segunda-feira (17) também em Planaltina, quando o termômetro marcou mínima de 7,5º C. No dia 13 de junho, a RA do Gama também chegou a ter 9,9º C.

A previsão também é que a seca deve continuar no DF já que a capital passa por um período de estiagem, fazendo com que Brasília chegue a quase 60 dias sem chuva.

Com alerta para a umidade baixa, a capital federal pode atingir uma máxima de 28º C, segundo o Instituto Nacional de Metereologia (Inmet). O órgão emitiu alerta amarelo para baixo risco de umidade. O aviso é para o horário das 11h às 19h.

O Inmet recomenda alguns protocolos a seguir, como evitar exercícios físicos, se hidratar. Em caso de dúvida, a Defesa Civil (199) e o Corpo de Bombeiros (193) podem ser consultados.