Homem morre na madrugada de natal após colisão entre dois veículos

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender à ocorrência, mobilizando três viaturas, por volta das 00h31 deste Natal

Uma colisão entre dois veículos de passeio resultou em um trágico acidente na Quadra 5 do Park Way, nas proximidades de Águas Claras – DF, culminando na perda de uma vida.

Ao chegarem ao local, as equipes de socorro se depararam com os destroços da colisão envolvendo um automóvel BMW/5501, de cor preta, e um automóvel KIA/Soul, de cor vermelha. A BMW saiu da pista, chocando-se contra uma árvore, enquanto o KIA capotou e colidiu violentamente com um poste de iluminação pública.

O condutor da BMW, identificado como o senhor, de 61 anos, foi encontrado fora do veículo, apresentando escoriações no braço direito e lesão no nariz. Portador de hipertensão e cardiopatia, o paciente foi conduzido consciente e orientado ao Hospital de Águas Claras – DF.

Infelizmente, o condutor do KIA foi encontrado ao solo, já sem sinais vitais. O óbito foi declarado no local pela equipe de socorro. A identidade da vítima não foi divulgada até o momento.