Bombeiros iniciam 6º dia de buscas pelas desaparecidas

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) reativou as buscas por Shirlene, de 38 anos e sua filha “T”, de 14 anos, no Setor Habitacional Sol Nascente, em Ceilândia. As duas desapareceram próximo de um rio no local.

As buscas reiniciaram com oito bombeiros por terra, dois cães farejadores e quatro mergulhadores pelo leito do rio.

Pela manhã de segunda-feira (13), a busca aconteceu com os bombeiros e a cadela Niki ao longo do córrego conhecido popularmente como Córrego do Pasto chegando até o local conhecido como gruta, onde existe um poço profundo. No local, os mergulhadores não encontraram nada.

À tarde as buscas continuaram com o cão farejador Apollo partindo do ponto da residência das pessoas desaparecidas e suas mediações. Na trilha de acesso ao rio foram encontrados um guarda-chuva e sandálias das pessoas desaparecidas.

A equipe de busca se dividiu, uma subiu o leito pelas margens e os mergulhadores desceram o leito por aproximadamente três quilômetros.

Nesta terça-feira (14), as buscas continuam com o objetivo de encontrar mãe e filha desaparecidas.