Ônibus perde controle e causa danos a vários veículos em São Sebastião

Um acidente envolvendo um ônibus de transporte coletivo deixou feridos e causou danos a vários veículos na avenida principal de São Sebastião, no Distrito Federal, na tarde desta terça-feira (28).

De acordo com as autoridades, o ônibus perdeu o controle logo no início da avenida, após uma área de escape na descida da via. O veículo colidiu com diversos carros e uma motocicleta antes de parar no canteiro lateral, próximo ao quartel dos bombeiros, após derrubar algumas palmeiras. Uma grande quantidade de fumaça saía das rodas do ônibus, exigindo a utilização de linhas de mangueiras de água para resfriamento.

No ônibus estavam 85 passageiros. Vinte pessoas foram atendidas no local devido a crises nervosas, mas não precisaram ser transportadas ao hospital. O motorista do ônibus também foi atendido no quartel dos bombeiros e não necessitou de hospitalização.

Três vítimas dos outros veículos envolvidos no acidente precisaram de atendimento hospitalar. Uma motorista de 25 anos, condutora de um Fiat Pálio vermelho, foi levada ao Hospital Regional do Paranoá (HRPA) consciente e em estado estável. A passageira do mesmo carro, de 54 anos, também foi encaminhada ao HRPA sem gravidade. Um motociclista de 45 anos, foi transportado pelo SAMU em condições estáveis.

Os veículos envolvidos no acidente são:

Fiat Pálio vermelho, conduzido por F. Y. S. C., de 25 anos.

VW Voyage cinza, conduzido por A. L. B., de 53 anos.

Jeep Renegade prata, conduzido por M. A. R., de 25 anos.

Fiat Argo prata, conduzido por T. R. C., de 38 anos.

Peugeot Allure branco, conduzido por L. P. S. L., de 53 anos.

VW Gol preto, conduzido por A. G. A., de 44 anos.

Motocicleta Yamaha YBR 125 preta, conduzida por A. M. S., de 45 anos.

Honda Fit preto, conduzido por D. S. B., de 37 anos.

Fiat Pálio branco, conduzido por T. R. O., de idade não informada.

VW Gol branco, conduzido por S. T. P., de 56 anos.

Ônibus Agrale/Neobus Mega prata, conduzido por W. F. S., de 38 anos.



As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades.