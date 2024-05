PMDF apreende 293 caixas de cigarros eletrônicos na Feira dos Importados

Na tarde desta terça-feira (28), os policiais militares do 1º Batalhão realizaram uma apreensão de cigarros eletrônicos na Feira dos Importados.

A equipe RP3711 estava em patrulhamento no SIA, próximo à feira, quando avistou um veículo estacionado com a porta traseira entreaberta e um indivíduo no banco de trás, levantando suspeitas.

Ao abordar o veículo, foram encontradas 293 caixas de cigarros eletrônicos, avaliadas em R$ 24.000,00.

Dois libaneses foram conduzidos juntamente com os produtos apreendidos para a Polícia Federal para as providências legais.