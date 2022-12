Rafael Mazzaro é exonerado e Riacho Fundo II tem nova administradora

Ele assumiu o cargo de administrador do Riacho Fundo II neste ano, mas já havia passado por diversas administrações regionais

Por meio do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta segunda-feira (12), o governador Ibaneis Rocha, no uso das atribuições, divulgou a exoneração de Rafael Rodrigues Mazzaro do cargo de natureza política de administrador regional do Riacho Fundo II.

Ele estava no cargo desde o dia 1º de abril deste ano, e dentre suas experiências profissionais, atuou no serviço público passando pelas administrações regionais do Varjão, Guará, Cruzeiro e Riacho Fundo II, além de passagens pelas Câmaras legislativa e Federal.

Ibaneis nomeou Ana Maria da Silva para ocupar o cargo político e ficar à frente da Região Administrativa.