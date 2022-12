Agentes culturais e servidores terão oficinas de acessibilidade

Objetivo é capacitar os participantes no tratamento às pessoas com deficiência e no acesso a projetos e espaços culturais

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) promove, nos próximos dias 15 e 16, oficinas virtuais de acessibilidade cultural. Gratuitas, elas têm o intuito de capacitar os agentes culturais e os servidores da pasta no tratamento às pessoas com deficiência, na acessibilidade de projetos e espaços culturais e na comunicação acessível.

A iniciativa faz parte de uma série de ações da Secec no sentido de fortalecer a Política de Acessibilidade Cultural do Distrito Federal, instituída este ano por meio do Decreto Distrital n° 43.811/2022. Em novembro, foi realizada consulta pública para ouvir a população do DF sobre acessibilidade nas ações culturais.

A secretaria vem, desde 2021, trazendo cotas e garantindo vagas para agentes culturais com deficiência nos editais de chamamento público. Também abriu, em outubro, chamamento público para seleção de organização da sociedade civil (OSC) para implementação do projeto Sala Cássia Eller – Acessibilidade Cultural Integrada, tornando o espaço cultural, localizado no Eixo Cultural Ibero-americano, o primeiro totalmente acessível do DF.

Nesta nova etapa de atividades, as oficinas serão realizadas pela plataforma Zoom e contarão com intérprete de Libras e estenotipia (legenda ao vivo). No dia 15, a parte da manhã trará o tema Eliminação de Barreiras Atitudinais. À tarde, será discutida a acessibilidade em projetos e espaços culturais. Já a capacitação do dia 16 será dedicada à comunicação acessível e audiodescrição.

Os interessados devem efetuar inscrição até as 17h da próxima quarta-feira (14), por meio de formulário virtual. O link para acesso ao Zoom será enviado ao e-mail cadastrado no formulário.

Serviço

Oficinas de Acessibilidade Cultural

– Dia 15/12 – 9h às 12h – Eliminação de barreiras atitudinais

– Dia 15/12 – 14h às 17h – Acessibilidade em projetos e espaços culturais

– Dia 16/12 – 9h às 12h – Comunicação acessível e audiodescrição

– Via plataforma Zoom

Inscrições: até as 17h de 14/12, neste link.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações da Agência Brasília