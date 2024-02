Homem foge após agredir esposa dentro de ônibus em Sobradinho

O suspeito deu um golpe de mata-leão em um motorista de ônibus que tentou intervir as agressões

Em Sobradinho, no Distrito Federal, na noite do último domingo (25), um homem identificado como Fabrício Ferreira da Silva é suspeito de agredir esposa. Segundo informações do boletim de ocorrência registrado na 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina), o suspeito teria agredido sua esposa e posteriormente dado um golpe de mata-leão em um motorista de ônibus que tentou intervir.

De acordo com o relato da companheira de Fabrício, o casal estava em uma parada de ônibus com seu filho de 7 meses, aguardando um carro por aplicativo por volta das 18h, quando uma discussão se iniciou. A mulher relatou que Fabrício, visivelmente embriagado, desferiu um soco em sua cabeça.

Um motorista que passava pelo local presenciou a cena e decidiu intervir, oferecendo uma carona para a vítima e seu filho até duas paradas à frente. Entretanto, a situação se tornou ainda mais perigosa quando a mulher embarcou em um ônibus com destino a Planaltina e percebeu que Fabrício também estava dentro do veículo, tendo embarcado antes dela.

Dentro do ônibus, Fabrício abordou a esposa exigindo as chaves de casa e a ameaçando de morte caso retornasse para lá. A vítima, em seu relato às autoridades policiais, descreveu que o companheiro passou a xingá-la e a puxar seus braços para conseguir as chaves.

O motorista do ônibus decidiu intervir novamente e ameaçou chamar a polícia para conter Fabrício. O suspeito, então, pulou a catraca do veículo e entrou em confronto físico com o condutor.

Relatos indicam que Fabrício teria aplicado um golpe de mata-leão no motorista, que precisou da intervenção de outros passageiros para cessar as agressões e retirar o suspeito do ônibus. Em seguida, Fabrício pegou uma pedra e a arremessou contra o para-brisa, causando danos ao veículo coletivo.

Após o episódio de violência, o homem fugiu do local. Tanto a esposa agredida quanto o motorista ferido dirigiram-se imediatamente à 16ª DP para registrar as agressões sofridas.

A vítima também relatou que recebeu mensagens ameaçadoras de Fabrício pelo WhatsApp, onde ele afirmava que iria matá-la. Diante dessas circunstâncias, ela solicitou medidas protetivas contra o marido.

A Polícia Civil está investigando o caso e busca localizar Fabrício Ferreira da Silva para responder pelas acusações de agressão e ameaça.