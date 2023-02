Homem fica com mão e braço presos em arador de trator

A mão do trabalhador foi completamente esmagada e tinha sangramento abundante

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, na tarde de ontem (20), uma ocorrência de um trabalhador que ficou com a mão e parte do braço presos no arador de um trator, em Brazlândia.

Segundo a corporação, ao chegar no local, a equipe encontrou o homem, identificado apenas como A.M., de 33 anos, com a mão direita presa no maquinário, sem conseguir tirar.

Após uma hora e meia de tentativas de retirada, o membro do homem foi retirado e tratado pela equipe médica.

A mão do trabalhador foi completamente esmagada e tinha sangramento abundante. Após o estancamento do sangramento e todas a outras medidas necessárias para o caso, assim, o trabalhador foi colocado na prancha e transportado para o Hospital de Base; consciente, orientado e estável.