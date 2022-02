Homem esfaqueia o próprio pai na Asa Norte

Segundo testemunhas, a vítima gritou pedindo para o filho parar o ataque

Um homem esfaqueou o próprio pai, no Bloco K, da Quadra 408 Norte, em Brasília. O crime ocorreu neste domingo (20), por volta de 12h.

Segundo testemunhas, o pai e o filho discutiam quando o homem desferiu o golpe no pai. O filho parou o ataque ao ouvir o pedido das testemunhas para parar, jogou um canivete do tipo borboleta usado no ataque no jardim do prédio, saltou a varanda e, com as mãos repletas de sangue, ficou sentado no meio-fio em frente ao edifício.

Vizinhos tentaram socorrer a vítima e acionaram o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) e a Polícia Militar do DF (PMDF). O pai foi encaminhado ao Hospital de Base para ser atendido, porém, não resistiu e morreu.

A polícia prendeu o agressor que estava próximo ao local. Ele estava com um ferimento na mão, foi atendido e após a sutura, foi levado para 5ª Delegacia de Polícia (Área Central de Brasília).